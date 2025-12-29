Dólar sobe com remessa de lucros, bolsa encosta em 160 mil pontos com sombra sobre Master

Na máxima, moeda americana chegou a R$ 5,586. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Com poucos fatos novos nesta última segunda-feira (29) do ano, o dólar avançou 0,48% e fechou em R$ 5,571. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, recuou 0,25% e ficou perto de perder o nível de 160 mil pontos. Durante o dia, o indicador chegou a testar o patamar abaixo.

A remessa de lucros para o Exterior de multinacionais que operam no Brasil voltou a pressionar o câmbio. Esse movimento, que costuma ocorrer no final de ano, significa maior saída de dólares do país, gerando menor oferta e, por consequência, potencial aumento da cotação.

Também há relatos de inquietação no mercado com as intervenções de Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal de Contas da União (TCU) na liquidação extrajudicial do banco Master. Está em curso uma avaliação sobre a solidez do sistema financeiro brasileiro feita por Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial. A interferência pode influir de forma negativa nessa verificação e, assim, ações de bancos tiveram quedas generalizadas, embora não acentuadas.

A última sessão deste ano no mercado financeiro está marcada para esta terça-feira (30). Até aqui, o real se valoriza cerca de 10% frente à moeda americana em 2025, e a bolsa acumula alta de aproximadamente 33%.

*Colaborou João Pedro Cecchini