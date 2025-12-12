Dólar estaciona e bolsa sobe após retirada de parte das sanções da Lei Magnitsky

Na mínima, moeda americana chegou a R$ 5,379. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Sem direcionadores claros, o dólar encerrou esta sexta-feira (12) cotado a R$ 5,411, depois de subir 0,11%. No acumulado da semana, a moeda americana registrou queda de 0,41%

O risco eleitoral, observado com mais força na semana passada, segue sendo diluído no mercado de câmbio. É bom lembrar que o estresse provocado pela pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, que trouxe incerteza para eleição do próximo ano, fez o dólar rondar os R$ 5,50.

Perto do fechamento, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, subiu 0,99%, de volta ao nível de 160,7 mil pontos. A retirada de sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, impulsiona ações de bancos.

*Colaborou João Pedro Cecchini