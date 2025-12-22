Dólar encosta em R$ 5,60 com remessa de lucros; ações da dona das Havaianas recuam

Marcos Santos / USP Imagens

O dólar voltou a subir 0,99% nesta segunda-feira (22), para R$ 5,584. Encostou em R$ 5,60, agora também pressionado pelas remessas de lucros de multinacionais que operam no Brasil. No "Flávio Day", o mercado reagiu mal à informação de que o filho senador do ex-presidente Jair Bolsonaro havia sido ungido como candidato a sucessor.

Nessa última segunda antes do Natal, restou um "viés cauteloso" com a perspectiva de que a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não seja retirada. Analistas dizem que o sobrenome Bolsonaro tem "ampla rejeição no mercado" e tende a empurrar votos de eleitores do centro para a esquerda.

Na bolsa, a questão política pesa, assim como o comportamento de ações específicas. De um lado, a alta da Vale ajudou dar resultado menos ruim para o Ibovespa, que teve apenas discreta oscilação para baixo, de 0,2%, para 158,2 mil pontos. De outro, caíram as ações da Alpargatas – dona das Havaianas, envolvida em polêmica infantilizada nas redes sociais.

Nem o mercado financeiro, no qual em tese deveria dominar a racionalidade, não a lacração, passou incólume, e teve sintomas de "quinta série day". Os papéis preferenciais (mais negociados) da Alpargatas chegaram a ter perda superior a 3%, mas se moderaram um pouco até o final do dia e fecharam com baixa de 1,6%, definida nos últimos momentos do pregão.

