Dólar e bolsa sobem na margem após confirmação de pré-candidatura de Flávio Bolsonaro 

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Apesar de novos desdobramentos da corrida eleitoral, o mercado apresentou movimentos distintos nesta sexta-feira (26), mas sem sobressaltos. De um lado, o real perdeu força contra o dólar. De outro, a bolsa avançou.

O dólar fechou o dia cotado a R$ 5,544, registrando avanço de 0,16% ante o pregão anterior. A alta na margem ocorre após a confirmação de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

Com a falta de grandes destaques no cenário local e internacional, o embaraço da política brasileira teve um dos principais efeitos sobre o câmbio.

Já a bolsa apresentou oscilação para cima, de 0,27%, fechando a semana aos 160,8 mil pontos.

Na abertura do mercado, o indicador chegou a apresentar queda, mas recuperou perdas ao longo do dia, se desprendendo dos ruídos políticos. Agora, resta ver como será a reação nos próximos dias após a ressaca do Natal e pré-Ano Novo.