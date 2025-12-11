Dólar cai 1,17% e volta para perto de R$ 5,40 no pós-Copom

Na mínima, dólar cruzou para baixo a barreira de R$ 5,40. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Depois de dias marcados por maior estresse eleitoral, que fizeram o dólar encostar em R$ 5,50, o mercado de câmbio, enfim, teve uma sessão de melhor desempenho. A moeda americana fechou em queda de 1,17%, para R$ 5,404, nesta quinta-feira (11).

O comunicado mais duro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que praticamente empurrou o corte de juro para depois de janeiro, ajudou a fortalecer o real. Selic maior por mais tempo tende a atrair investidores para o Brasil.

A ausência de estresse eleitoral nesta quinta-feira também beneficiou o real. A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que tende a enfraquecer a chance de Tarcísio de Freitas, favorito do mercado, de participar da disputa presidencial, trouxe incerteza à eleição no próximo ano.

*Colaborou João Pedro Cecchini