Do que depende o início da perfuração de poços na Bacia de Pelotas

Assim é uma sonda de perfuração da Petrobras. Foresea / Petrobras / Divulgação

A Petrobras prevê perfurar até 10 poços exploratórios de petróleo no litoral do Rio Grande do Sul. A estatal está em processo de licenciamento ambiental no Ibama para realizar atividade nos 29 blocos adquiridos em dezembro de 2023, todos a uma distância superior a 150 quilômetros da costa gaúcha.

O trâmite para autorização teve início em abril de 2025, antes de a Petrobras arrematar outros três blocos na Bacia de Pelotas. Em junho, houve a emissão do termo de referência para o estudo de impacto ambiental que deve ser elaborado.

O prazo de validade do termo de referência é de um ano, podendo ser prorrogado, se solicitado, informa o Ibama. Ou seja, a Petrobras deve tomar uma decisão até junho de 2026. Neste momento, como se sabe, a estatal está mais ocupada tentando liberação para perfurar na Foz do Amazonas.

Depois, o Ibama ainda tem até um ano para analisar e responder o pedido de perfuração da Petrobras. O instituto ainda pode solicitar complementações, e a companhia tem até quatro meses para dar retorno. Somando todos os prazos – que são líquidos, não corridos, e portanto podem ter ajustes – o setor estima que a primeira perfuração pode ocorrer em 2028.

Em nota à coluna, a Petrobras afirma estar em "fase inicial de estudos na Bacia de Pelotas" e prevê receber até 2028 dados que devem auxiliar no processo de decisão para perfuração. A companhia também diz ter iniciado o licenciamento ambiental "considerando as etapas e prazos inerentes do processo".

Pesquisas já começaram

Empresas já começaram a pesquisar a Bacia de Pelotas. No momento, a Shearwater, empresa com sede na Noruega especializada em mapear o subsolo marítimo para tentar encontrar acumulações de petróleo e gás, tem atividade na região. Outras companhias também se preparam para começar as suas operações, todas sem perfuração.

*Colaborou João Pedro Cecchini

