Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Volta "com tudo"
Notícia

Depois de um ano sem produzir, Dado Bier relança cerveja e prepara novos empreendimentos

Nova pilsen puro malte estreia em parceria exclusiva com a rede Asun, após reestruturação e pausa na produção.

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS