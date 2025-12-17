Depois de um ano sem produzir, Dado Bier relança cerveja e prepara novos empreendimentos

Nova cerveja Dado Bier é estilo pilsen. Studiobah / Divulgação

Um ano depois de anunciar o fim da produção em sua microcervejaria criada em 1995, Eduardo Bier Correa retoma na sexta-feira (19) a venda de sua marca, a Dado Bier, no varejo. Com uma cerveja nova, terá parceria exclusiva com o Asun nas regiões em que a rede atua, e nas demais, com outros supermercados regionais. A operação do Food Hall no shopping Bordaza deve começar em março de 2026.

— Estamos conseguindo concretizar um plano de relançamento que passou por reestruturação. Vamos começar com uma pilsen puro malte, com fórmula mais sofisticada, acompanhando o movimento de agregar mais valor — relata o empresário, já adiantando que em seguida terá um "amplo portfólio de tipos e embalagens", formando uma linha.

Segundo Bier Correa, é difícil atuar no mercado dominado por grandes produtores de cerveja, de um lado, e grandes redes varejistas de outro. Por isso, é preciso buscar o modelo de negócio certo, porque muitas cervejarias enfrentam dificuldades depois da pandemia.

— Fui procurar um modelo de parceria verdadeira e consegui estabelecer com o Asun. Vamos dar exclusividade em troca de tratar o produto com destaque. Começamos a entregar na sexta, se não furar o pneu do caminhão — brinca.

Além da volta ao varejo e à gastronomia, o pioneiro das cervejas artesanais tem um terceiro projeto bem alinhavado para o primeiro semestre de 2026. Diante da curiosidade da coluna, deu algumas pistas:

— Planejei voltar com tudo, de um jeito inteligente, ao menos de alguém que tem muita vivência, então aprendeu ou deveria ter aprendido. É um projeto muito ligado à minha origem, que era uma cervejaria com possibilidade de receber clientes. A empresa cresceu muito, e o mercado acabou nos puxando para um plano diferente do original.