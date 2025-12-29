Correios enfim adotam plano de gestão, dúvida é se há tempo de se salvar

Emmanoel Rondon, presidente dos Correios, detalhou plano. Correios / Divulgação

O plano de gestão detalhado nesta última segunda-feira (29) de 2025 para tentar salvar os Correios parece bastante adequado... para uma década atrás. É uma reestruturação no modelo dos anos 1990, o problema é que chega tarde sob qualquer ponto de vista. Conforme o atual presidente da estatal, Emmanoel Rondon, as primeiros sinais de mudança no mercado postal, provocado pela digitalização das comunicações, ocorreram em 2015. Nada foi feito e, se seguisse assim, o prejuízo chegaria a R$ 23 bilhões em 2026, afirmou para susto geral.

— É uma dinâmica de mercado que ocorreu em todo o mundo, e algumas empresas postais conseguiram se adaptar de forma mais assertiva do que os Correios do Brasil — reconheceu o presidente, acrescentando que outras também enfrentam problemas, como o USPS dos EUA, com prejuízo de US$ 9 bilhões.

No mercado, há dúvida se será suficiente para impedir a quebra da empresa. Entram no caixa dos Correios ainda neste ano R$ 10 bilhões para bancar custos da reestruturação e pagamento interrompido aos fornecedores. Do financiamento de R$ 12 bilhões, ainda há R$ 2 bilhões disponíveis para o próximo ano, mas Rondon admitiu que faltam R$ 8 bilhões. Sustentou que não está decidido se essa nova injeção se dará com novo empréstimo ou por aporte direto do Tesouro, o que preocupa.

Rondon reiterou o aceno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma eventual substituição do formato 100% para uma sociedade de economia mista. Mas disse que outro caminho seriam parcerias pontuais, como a que é especulada com a Caixa, para distribuição de produtos financeiros e de seguros. O presidente detalhou que uma consultoria foi contratada para examinar qual a melhor opção "no longo prazo".

Já se sabia que o plano de demissão voluntária dos Correios mira 15 mil funcionários, dos quais 10 mil em 2026 e 5 mil em 2027. É difícil imaginar uma atividade que possa dispensar essa quantidade, que equivale a cerca de 17% do total estimado de empregados atualmente. Conforme Rondon, as despesas fixas da estatal chegam a 90%, com 72% desse total correspondente a pessoal, precatórios trabalhistas incluídos.

Outra frente será o fechamento de agências deficitárias, mas com limite, avisou o presidente da empresa: a universalização, ou seja, não deixar brasileiros sem serviço postal mínimo. Por isso, uma das intenções é vender imóveis, tanto desocupados quanto ocupados, por meio do chamado "leaseback", que é a venda seguida de contrato de aluguel.

A quantia que os Correios pretendem obter com essa medida, de R$ 1,5 bilhão, parece otimista demais, o que reforça as dúvidas sobre o sucesso do plano. Rondon afirmou que o objetivo da reestruturação é dar ênfase às necessidades do cliente e ter orientação para o resultado. Com certeza, está no mínimo uma década atrasada.