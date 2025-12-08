Copom começa última reunião do ano em meio a dúvidas sobre início do corte do juro

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Banco Central será um dos alvos da atenção do mercado nesta semana Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Em meio a sinais mais claros de desaceleração da economia, o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne, a partir desta terça-feira (9), para a última reunião do ano. Com a decisão pela manutenção do juro em 15% ao ano dada como certa pelo mercado, os olhares estarão voltados para o comunicado que acompanha os votos dos nove membros — incluindo o presidente Gabriel Galípolo.

Mesmo que os mais recentes dados de emprego, atividade econômica e preços estejam apontando para uma inflação mais comportada nos próximos anos — fruto do aperto monetário — ainda não existe uma unanimidade sobre quando o BC vai começar a cortar o juro.

Uma parte do mercado aposta no início dos ajustes já em janeiro. Mas outra parcela segue cautelosa, estimando redução da Selic só a partir de março ou abril, projeção que começou a ganhar mais força nas últimas semanas.

Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil do UBS Global Wealth Management, está no grupo que não acredita em desidratação do juro logo na arrancada do ano. A economista afirma que parte da desinflação registrada no país está relacionada ao câmbio, e não à desaceleração da atividade. Além disso, destaca que PIB do terceiro trimestre veio dentro das expectativas e que há uma tendência de impulso fiscal muito forte já programado para o início do ano que vem. Essa conjunção de fatores empurra a inversão de ciclo da Selic mais para a frente, segundo Solange:

— O BC tende a postergar esse processo, enquanto não estiver muito confortável com essa desaceleração da economia. Confortável no sentido de que realmente a inflação vai cair porque a economia vai desacelerar e não por fatores exógenos. Então, por isso que a gente não acha que é imediato.

Na prática, parte dos analistas entende que, apesar de sinais positivos para a autoridade monetária, como perda de ritmo da atividade e inflação mais controlada, esses movimentos ainda acontecem com intensidade moderada. O BC precisaria de indicativos mais robustos, que podem vir mais adiante.

Portanto, resta ver como vai ser o tom da nota do Copom nesta quarta-feira (10). Mesmo que não sinalize o período do próximo corte, qualquer afrouxamento no discurso já pode clarear as expectativas.

Superquarta

Também nesta quarta, o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, decide o patamar do juro nos Estados Unidos. A expectativa é de que a entidade realize mais um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica por lá.