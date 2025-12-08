Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Superquarta
Notícia

Copom começa última reunião do ano em meio a dúvidas sobre início do corte do juro

Parte do mercado aposta no início dos ajustes já em janeiro. Mas outra parcela segue cautelosa, estimando redução da Selic só a partir de março ou abril

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS