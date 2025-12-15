Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Fumaça branca
Confirmado acordo para venda da Braskem a fundo de investimento

Acerto prevê repasse de até 50,1% das ações que representam o comando da gigante petroquímica que tem no RS um de seus principais polos

