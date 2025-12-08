Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Como a Renner prevê crescer receita anual de 9% a 13% e abrir até 170 lojas em cinco anos

Empresa realizou, nesta segunda-feira (8), o Investor Day, evento onde abordou as principais metas do negócio para o ciclo entre 2026 e 2030

Anderson Aires

