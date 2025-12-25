Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reações
Análise

Como a confirmação da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro pode mexer com o mercado

Com a reabertura da bolsa nesta sexta-feira, cresce a expectativa sobre como será a reação dos ativos à sustentação do senador como um dos principais nomes da direita na eleição de 2026

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS