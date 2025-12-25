Como a confirmação da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro pode mexer com o mercado

Parte do setor financeiro não vê competitividade em Flávio. Saulo Cruz / Agência Senado

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Vinte dias após a primeira bênção, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação do filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. Se o anúncio anterior já havia balançado o mercado financeiro, desta vez ainda não foi processado pelos agentes econômicos por ter ocorrido em meio ao feriado de Natal.

Com a reabertura da bolsa nesta sexta-feira (26), cresce a expectativa sobre como será a reação dos ativos à sustentação de Flávio como ficha um da direita no pleito. Em 5 de dezembro, quando Flávio confirmou ter sido escolhido pelo pai, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve tombo de 4% e o dólar disparou 2,31%.

Na época, parte dessa flutuação ocorreu diante da falta de competitividade do senador ante o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mercado — assim como em boa parte do terceiro mandato do petista — ainda enxerga com desconfiança a política fiscal do governo atual e não acredita numa mudança mais significativa em uma reeleição. O nome do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas era encarado como mais palatável e combativo por esses setores.

Recado

Claro, hoje, a indicação do "zero um" como representante do espólio político de Bolsonaro não é novidade e já está dentro das projeções e apostas do mercado. No entanto, qualquer novo fato envolvendo o escolhido da família Bolsonaro nas urnas em 2026 tem potencial para estressar o setor financeiro, mesmo que de forma momentânea. Ainda mais com um presidente Lula que saiu fortalecido do embate envolvendo o tarifaço.

Agora, resta ver como o mercado vai se adaptar a mais um "carimbo na ficha" de pré-candidato de Flávio nos próximos meses. Se o mau humor tende a seguir no médio e longo prazo ou se há espaço para uma melhor digestão. O recado de hoje não deve ser definitivo, mas pode dar bons indícios de como essa relação deverá se desenvolver no horizonte.