Começa hoje pesquisa sísmica em busca de petróleo perto de Mostardas

Enquanto parte dos gaúchos se direciona ao litoral do Rio Grande do Sul para comemorar os feriados de final de ano, a TGS, empresa de origem norueguesa, começa nesta terça-feira (23) a mapear o subsolo marítimo em fatia mais ao sul da Bacia de Pelotas para tentar encontrar acumulações de petróleo e gás.
A região em que a companhia vai realizar a chamada pesquisa sísmica 3D fica toda no Rio Grande do Sul. A menor distância da costa é de cerca de 95 quilômetros referente ao município de Mostardas. No total, são 105 mil quilômetros quadrados de área licenciada, em águas com profundidade mínima de 200 metros.
Há cerca de um mês, outra empresa da Noruega, a Shearwater, também opera na região, em parceria com a Searcher Seismic, em área de 17,3 mil quilômetros quadrados. O dois projetos têm autorização do Ibama. Só o da TGS tem apoio da Universidade Federal de Rio Grande (Furg) para monitoramento ambiental.
A pesquisa sísmica 3D da TGS será realizada pelo navio Ramform Tethys — que tem 104,2 metros de comprimento e 70 metros na sua parte mais larga, acompanhado por três embarcações de apoio. Uma das bases portuárias será Rio Grande.
— Visando mitigar impactos sobre a fauna marinha sensível, especialmente aves e cetáceos. Durante a temporada de maior ocorrência dessas espécies, a TGS implementará períodos de silêncio, intervalos de tempo durante os quais a pesquisa é pausada ou reduzida, em sua operação entre agosto e setembro de 2026 e entre julho e setembro de 2027 — diz João Correa, representante da TGS no Brasil.
O estudo deve se estender até 2028. Desde novembro, a companhia também opera em parte mais ao norte da Bacia de Pelotas, em Santa Catarina.
