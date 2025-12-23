Começa hoje pesquisa sísmica em busca de petróleo perto de Mostardas

Ramform Tethys tem 104,2 metros de comprimento e 70 metros na sua parte mais larga. TGS / Divulgação

Enquanto parte dos gaúchos se direciona ao litoral do Rio Grande do Sul para comemorar os feriados de final de ano, a TGS, empresa de origem norueguesa, começa nesta terça-feira (23) a mapear o subsolo marítimo em fatia mais ao sul da Bacia de Pelotas para tentar encontrar acumulações de petróleo e gás.

A região em que a companhia vai realizar a chamada pesquisa sísmica 3D fica toda no Rio Grande do Sul. A menor distância da costa é de cerca de 95 quilômetros referente ao município de Mostardas. No total, são 105 mil quilômetros quadrados de área licenciada, em águas com profundidade mínima de 200 metros.

A pesquisa sísmica 3D da TGS será realizada pelo navio Ramform Tethys — que tem 104,2 metros de comprimento e 70 metros na sua parte mais larga, acompanhado por três embarcações de apoio. Uma das bases portuárias será Rio Grande.

— Visando mitigar impactos sobre a fauna marinha sensível, especialmente aves e cetáceos. Durante a temporada de maior ocorrência dessas espécies, a TGS implementará períodos de silêncio, intervalos de tempo durante os quais a pesquisa é pausada ou reduzida, em sua operação entre agosto e setembro de 2026 e entre julho e setembro de 2027 — diz João Correa, representante da TGS no Brasil.

O estudo deve se estender até 2028. Desde novembro, a companhia também opera em parte mais ao norte da Bacia de Pelotas, em Santa Catarina.

*Colaborou João Pedro Cecchini

