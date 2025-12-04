Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Com PIB fraco, bolsa bate recorde pela terceira vez seguida

Ibovespa subiu 1,68%, para 164,4 mil pontos, nesta quinta-feira

Anderson Aires

