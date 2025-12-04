Com PIB fraco, bolsa bate recorde pela terceira vez seguida

Apostas de corte de juro no Brasil seguem movimentando negociações. AlfRibeiro / stock.adobe.com

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

No terceiro dia positivo seguido para as ações brasileiras, o principal índice da bolsa nacional (B3), o Ibovespa, subiu 1,68% e alcançou um novo recorde, de 164,4 mil pontos, nesta quinta-feira (4).

O resultado do PIB do terceiro trimestre influenciou nas negociações. O indicador avançou 0,1% no período, levemente abaixo da expectativa do mercado, que era de alta de 0,2%.

Esse cenário reforçou a avaliação de que o Banco Central (BC) vai iniciar o ciclo de corte de juro no primeiro trimestre do próximo ano. Uma redução na Selic significa alívio no freio imposto à economia, o que tende a impulsionar ações de empresas.