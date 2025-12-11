Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Apoio aos exportadores
Com MP vencendo, socorro ao tarifaço tem R$ 2 bilhões em crédito aprovados para empresas do RS

Recursos intermediados pelo BNDES fazem parte do plano Brasil Soberano. Medida provisória que cria o programa venceu nesta semana, mas ainda não está claro se ajuda foi encerrada

Anderson Aires

