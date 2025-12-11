Com MP vencendo, socorro ao tarifaço tem R$ 2 bilhões em crédito aprovados para empresas do RS

Roni Rigon / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul teve R$ 2 bilhões em crédito aprovado para as empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos. O valor está dentro do plano Brasil Soberano, plano de R$ 30 bilhões criado em agosto como resposta à sanção do governo de Donald Trump.

O BNDES destaca que, do total aprovado em 187 operações, R$ 1,3 bilhão faz parte da linha Giro Diversificação, voltada para a busca de novos mercados. Os outros R$ 700 milhões foram para a linha Capital de Giro, destinado para despesas gerais. Segundo a entidade, o montante aprovado representa 100% de todos os pedidos de crédito protocolados na instituição no âmbito do Estado desde o dia 18 de setembro.

A medida provisória que cria o socorro venceu nesta semana. Pelo site do Congresso, a vigência acabou na quarta-feira (10). Os valores aprovados serão encaminhados às empresas solicitantes mesmo com a MP perdendo validade.

O governo ainda não citou possibilidades de reedição, que pode ocorrer nos próximos meses, ou outra forma de socorro. Entidades empresariais cobram uma solução nesse sentido para auxiliar, principalmente, setores que ainda estão sob tarifaço, como os da madeira, calçados e máquinas e equipamentos, por exemplo.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio de nota, destacou que defende a reedição da MP, "com a incorporação de algumas emendas relevantes sobre compras governamentais e financiamento às exportações que foram sugeridas à medida".

"A expectativa é positiva com relação à reedição já no dia 22 de dezembro de 2025", destaca o comunicado.

Leonardo de Zorzi, presidente do Sindimadeira-RS, sindicato que representa indústrias de madeira a móveis, afirma que existe um ambiente de conformismo e esquecimento no âmbito dos segmentos que seguem sob tarifaço, quatro meses após a sanção.

Nesse sentido, defende ampliação de medidas de socorro, como o Brasil Soberano, mas com desenho com flexibilizações e algumas condicionantes para incluir mais indústrias:

— Tem empresas que são dedicadas praticamente 100% ao mercado americano. E como vai colocar um plano de restauração ou para dar sobrevida a essa empresa se a condicionante é a manutenção dos postos de trabalho num período de extrema dificuldade e de não clareza do que vem pela frente? — questiona.

Caso o tarifaço continue sobre o setor e não exista um socorro, Zorzi estima perda de competividade e enfraquecimento de alguns negócios diante da fragilidade gerada pelo tarifaço na operação.

O total aprovado no Estado ocupa uma fatia de 12,4% do montante nacional. Em todo país, foram aprovados R$ 16,18 bilhões em crédito para as empresas afetadas pelo tarifaço. O valor representa 99,75% de todos os pedidos feitos no período. Em comunicado, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o tempo de resposta em relação aos pleitos:

"O tempo para a aprovação do crédito no Brasil Soberano pelo BNDES foi de apenas 26 dias, sete vezes mais rápido do que a média. Uma atuação fundamental para garantir a manutenção dos empregos no Brasil".

O programa contou com 1.131 operações com empresas de todos os portes. O BNDES destaca 810 ações com micro, pequenas e médias empresas. Do total aprovado no país, R$ 8,37 bilhões foram para a linha Giro Diversificação, R$ 7,48 bilhões para a linha Capital de Giro, e R$ 295,6 milhões para a linha Bens de Capital.

No recorte por setores, R$ 12,4 bilhões foram para indústria de transformação, R$ 2 bilhões ao comércio e serviços, R$ 1 bilhão à agropecuária e R$ 203 milhões para a indústria extrativa.