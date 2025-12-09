Com menor estresse eleitoral, dólar encosta em R$ 5,50, mas atenua alta, e bolsa tem leve queda 

Na máxima, moeda americana chegou a R$ 5,495. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Depois de chegar a R$ 5,495 durante o dia, o dólar fechou em alta de 0,26%, cotado a R$ 5,435. O principal índice da bolsa de valores brasileiras (B3), o Ibovespa, que operou boa parte da sessão com sinal vermelho, encerrou esta terça-feira (9) com leve oscilação negativa de 0,13%, para 157,9 mil pontos.

O "efeito Flávio Bolsonaro", que anunciou candidatura à Presidência e enfraqueceu o nome de Tarcísio de Freitas, favorito do mercado financeiro, como possível postulante ao Palácio do Planalto, segue impactando as negociações.

Nesta terça-feira, Flávio afirmou que sua candidatura é "irreversível". No entanto, o risco eleitoral se dissipou com a possível votação do projeto de lei (PL) da Dosimetria, que revisa as penas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados por tentativa de golpe de Estado.

A leitura do mercado é de que o PL pode abrir espaço para retirada da candidatura de Flávio, apesar de o senador negar a possibilidade.

*Colaborou João Pedro Cecchini

