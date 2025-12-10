Com investimento de R$ 104 milhões, novo Zaffari em shopping de Porto Alegre fica pronto; veja como está

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Abre nesta quinta-feira (11), a partir das 10h, o novo Zaffari do Moinhos Shopping, que pertence à companhia gaúcha. A unidade faz parte de uma obra de expansão que conta com investimento de R$ 104 milhões. O empreendimento também ganhará futuramente um terraço com jardim, que abrigará uma loja, ainda não definida.

O supermercado tem cerca de 2,2 mil metros quadrados, área padrão para pontos da empresa, conforme o diretor do grupo, Claudio Luiz Zaffari. O que é diferente é que a loja tem duas entradas: uma no térreo do Moinhos Shopping e outra pela Rua Dr. Timóteo, que também poderá ser usada por veículos e pedestres que circulam do empreendimento. Só o Zaffari do Menino Deus tem perfil assim.

A unidade vai operar com 150 funcionários. Cerca de 10 mil produtos vão estar disponíveis para compra. Entre as duas entradas, são 22 caixas, sendo metade tradicional e metade de autosserviço. A ampliação vai acrescentar 95 vagas de estacionamento ao Moinhos Shopping.

Iniciada em 2020, a obra teve desafios, segundo Claudio Luiz. Uma parte da área já pertencia ao Grupo Zaffari e era usada como estacionamento por funcionários do Moinhos Shopping, mas também foram adquiridos cinco terrenos.

— Desenvolvemos um projeto que conseguisse se inserir na região, o que não é muito fácil, por tudo que é existente, pelo fluxo de pessoas. O bairro já está pronto e tem a sua história — avalia o diretor.

O novo espaço que resulta da expansão tem cerca de 11,3 mil metros quadrados. O terraço com jardim terá uma loja de 600 metros quadrados, que "pode ser academia, área de gastronomia, ou evento", diz Claudio Luiz. A marca de moda feminina Shoulder também passará a ter loja maior como parte do crescimento do Moinhos Shopping. O executivo do Grupo Zaffari espera que o movimento no empreendimento também aumente:

— Todos os shoppings hoje gostam de ter um supermercado de qualidade, às vezes não tão grande, mas que atenda ao consumidor. O cliente vem para qualquer outra finalidade, mas também resolve a sua compra de supermercado. Deverá ter reflexo positivo para os lojistas.

Próximas aberturas

O Grupo Zaffari encerra 2025 com quatro novos empreendimentos. Foram abertos neste ano, além do Zaffari do Moinhos Shopping, o 45º supermercado da rede, o shopping Bourbon Carlos Gomes e dois atacarejos da marca Cestto, na Avenida Protásio Alves e em Viamão.

Para o próximo ano, Claudio Luiz prevê o início de operação do Zaffari no complexo Belvedere, em Porto Alegre, e mais um Cestto em Taboão da Serra, no interior de São Paulo.

Em 2027, a capital gaúcha deve receber mais dois supermercados Zaffari, no Praia de Belas Shopping e na Avenida Nilópolis, enquanto São Paulo, mais um, no Shopping Center Norte.

*Colaborou João Pedro Cecchini