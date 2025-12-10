Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Com investimento de R$ 104 milhões, novo Zaffari em shopping de Porto Alegre fica pronto; veja como está

Supermercado faz parte de obra de expansão do Moinhos Shopping que também vai agregar estacionamento, área com jardim e nova loja ao empreendimento

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS