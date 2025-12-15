Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

União de grifes
Com investimento de R$ 1 bilhão e pista externa de esqui, surge "maior complexo turístico de Gramado"

Projeto de 205 hectares corresponde a meio Central Park, de Nova York e tem ambição de integrar natureza, arquitetura, entretenimento, bem-estar e vida urbana

