Com investimento de R$ 1 bilhão e pista externa de esqui, surge "maior complexo turístico de Gramado"

Lançado nesta segunda-feira (15) em São Paulo, com investimento ao redor de R$ 1 bilhão, o Sirena Gramado está sendo apresentado como "maior complexo turístico de Gramado". O projeto terá área de 205 hectares, entre Gramado e o Parque do Caracol, com ambição de integrar natureza, arquitetura, entretenimento, bem-estar e vida urbana. Conforme os empreendedores, o tamanho que se aproxima da soma dos Parques Ibirapuera e Villa-Lobos, em São Paulo (SP) e de todo o Disney's Animal Kingdom, em Bay Lake (Flórida/EUA). A área ainda corresponde à mais da metade do Central Park, em Nova York (EUA).

Atrações prometidas incluem "a maior pista de esqui outdoor da América Latina", parque de arvorismo, jardim botânico, orquidário, trilhas e espaços de contemplação. Incluirá área para a construção de um hospital, além de espaço para casamentos, centro de convenções e conjunto gastronômico com restaurantes temáticos, chocolateria artesanal, fábrica de sorvetes e adega com vinhos locais. O eixo de bem-estar terá spa de alto padrão, piscina coberta, sala de yoga e ambientes integrados à flora local.

Idealizado e financiado por Dody Sirena, cofundador da DC Set Group e referência no setor de entretenimento, o projeto tem como gestor Jaime Sirena, CEO da Star Ópera Incorporadora, responsável pela gestão e incorporação do empreendimento. Combina hotelaria, entretenimento e projeto imobiliário. A primeira faceta terá parceria global do Club Med, especialista em resorts all inclusive (com todas as despesas incluídas).

O empreendimento inaugura na região a categoria chamada "Cidade Natureza". O modelo transforma o cenário natural em estrutura, linguagem e identidade do lugar. O relevo, os bosques, os campos e os cursos d’água determinam a implantação de espaços urbanos, assegurando relação equilibrada entre infraestrutura, paisagem e experiência humana.

O projeto urbanístico foi desenvolvido pelo escritório Jaime Lerner e a estratégia de marca é do Gad’, sob a liderança do CEO Luciano Deos, responsável por naming, identidade e gestão do conceito de place branding – conjunto de estratégias para construir, promover e gerir a imagem de um território com o objetivo de atrair turistas, investimentos, talentos e novos residentes, aplicado Costa Rica, com o mote ‘Pura Vida’, que associa o país à natureza e ao bem-estar e na Alemanha, com o ‘Be Berlin’, que destaca criatividade e diversidade’.

— É a realização de um sonho. Este é, de fato, um projeto de vida. O complexo reúne tudo o que construí ao longo de mais de quatro décadas no mundo do entretenimento, nos shows, nas arenas e nos parques criados ou administrados pela DC Set Group. O Sirena Gramado sintetiza essa trajetória e, ao mesmo tempo, representa um retorno às origens, já que nasci e cresci na serra gaúcha. Ver um projeto dessa dimensão e repercussão internacional ganhar forma nesse lugar me orgulha profundamente — afirma Dody Sirena.