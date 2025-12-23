Com inflação no teto e sem "ruído" Bolsonaro, bolsa sobe, dólar cai e "Havaianas" disparam

Filas nas lojas das Havaianas mostram efeito limitado de "boicote" ensaiado nas redes sociais. Marta Sfredo / Divulgação

Depois de encostar em R$ 5,60 na segunda-feira (22), o dólar vai passar o Natal um pouco mais longe dessa barreira psicológica. A moeda americana fechou em queda de 0,95% nesta terça-feira (23), cotada a R$ 5,531. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, também operou com bom humor: subiu 1,46% e retomou o nível de 160 mil pontos.

Com o feriado de Natal, a bolsa não vai operar nos dias 24 e 25. As negociações voltam na sexta-feira (26). O clima pré-natalino foi sustentado pela acomodação da inflação no país. O IPCA-15, prévia do indicador oficial de preços, avançou 0,25% em dezembro e encerrou o ano em 4,41%, abaixo do teto da meta.

Ainda na bolsa, as ações da Alpargatas, dona da marca Havaianas, recuperou com sobras a baixa da véspera, em novo episódio de infantilização da política. O ensaio de boicote teve efeito limitado, com filas nas lojas para comprar os chinelos da marca, e os papéis decolaram quase 9% nesta terça-feira (23).

O cenário eleitoral também voltou a condicionar movimentações no mercado financeiro. O cancelamento da entrevista de Jair Bolsonaro foi visto como indicativo de que o ex-presidente quer evitar se comprometer com a candidatura de seu filho Flávio à Presidência. Também reduz o risco de "ruídos" durante as festas. Mexeu com a expectativa de investidores que esperam que Tarcísio de Freitas se viabilize na sucessão presidencial.

O Banco Central (BC) ainda vendeu vendeu US$ 500 milhões e ajudou a inundar o mercado de câmbio em meio à pressão de remessas de lucros de multinacionais que operam no Brasil. A oferta era esperada no período de remessas de lucro ao Exterior, mas o mercado estranhou que o BC tenha vendido apenas 25% de sua oferta original, de US$ 2 bilhões.

*Colaborou João Pedro Cecchini