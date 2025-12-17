Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Estresse geopolítico
Com bloqueio a petroleiros da Venezuela, Trump escancara agenda e faz barril subir

Anúncio gera preocupação sobre estoques globais e estabilidade do mercado, mesmo que país de Maduro, com as maiores reservas do mundo, produza hoje só 1% do total global

