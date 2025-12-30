Com autonomia do BC em xeque, Toffoli recua no caso Master, que segue na mira do TCU

Liquidação do Master gerou resistência institucional não financeira. Rovena Rosa / Agência Brasil

Com ao menos dois dos convocados em Brasília, a Polícia Federal (PF) ouve nesta terça-feira (30) o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, o diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos, e o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa. Vorcaro e Aquino devem comparecer de forma presencial. Não se sabe se o mesmo ocorrerá com Costa. Mas só haverá a polêmica acareação solicitada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli caso a PF detecte contradições relevantes.

Toffoli recuou de sua heterodoxa convocação na noite de segunda-feira (29), depois de forte reação do setor financeiro e até do mercado. A resistência à liquidação extrajudicial do banco Master ameaça comprometer a avaliação sobre a solidez do sistema financeiro brasileiro conduzida neste final de ano pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial. É um trabalho periódico, realizado também em outros países. Mas a coincidência do período de levantamento de dados com a interferência sobre uma decisão do BC pode impactar a análise.

Se Toffoli se recolheu, por ora – ainda vigora o sigilo que o ministro do STF impôs ao caso –, ainda segue o também heterodoxo processo de análise do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jonathan de Jesus. Também na segunda-feira (30), o BC respondeu ao pedido de esclarecimentos que mencionava risco de "precipitação" no caso que, no setor financeiro e no mercado, era visto como até um tanto demorado.

A lei brasileira dá ao BC "competência exclusiva" no caso de liquidação de instituições financeiras. Não há histórico de interferência do TCU em casos semelhantes. O tribunal, é bom lembrar, é um órgão auxiliar do Legislativo na fiscalização das contas da União. Deve monitorar, portanto, eventuais gastos federais quanto a moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

Não é o caso do Master. Como a coluna já observou, se algum Tribunal de Contas deveria se debruçar sobre esse caso, deveria ser o do Distrito Federal, porque há indícios de que acordos feitos com o Master afetaram as contas do BRB (Banco de Brasília). Afinal, esse é o motivo de Costa ser ex-presidente: foi demitido porque estava envolvido em negociações que poderiam custar R$ 12 bilhões ao banco público estatal.

Na resposta ao TCU, o BC fez um histórico do caso, que acompanha desde 2019. Em 2024, já verificara "risco de liquidez" ante dificuldades para honrar saques e falhas no recolhimento do depósito compulsório. Ainda segundo o BC, as negociações com o BRB foram usadas para esconder a real situação financeira do Master.