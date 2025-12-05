Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Boas festas 
Campanha de Natal da Fiergs vai explorar lado industrial do Papai Noel

Um vídeo protagonizado por colaboradores do próprio Sistema Fiergs vai abordar algo que geralmente passa despercebido por nós: o bom velhinho tem uma indústria.

Anderson Aires

