Campanha de Natal da Fiergs vai explorar lado industrial do Papai Noel

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Presidente da Fiergs, Claudio Bier, durante a gravação da campanha Fiergs / Divulgação

Qual a relação entre o Papai Noel e a indústria? Conhecido na cultura popular por manter uma fábrica de brinquedos, o Papai Noel e seu lado industrial serão o tema central da campanha de Natal da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) neste ano. Um vídeo protagonizado por colaboradores do próprio Sistema Fiergs vai abordar algo que geralmente passa despercebido por nós: o bom velhinho tem uma indústria.

Esse foi a maneira que a federação achou para homenagear e valorizar as 52 mil indústrias que representa no Estado nesta época de festas. Segundo a entidade, a mensagem busca destacar que cada uma dessas indústrias “ajuda a transformar sonhos, projetos e ideias em realidade, ajudando a melhorar o dia a dia no Rio Grande do Sul”.

Além de contar com a atuação de colaboradores do Sistema, a produção e a direção do vídeo também foram feitas internamente pela Equipe de Marketing da Fiergs. A criação é do publicitário Marcelo Pires, velho conhecido dos gaúchos pela campanha dos “monstrinhos” da RBS.

A gerente-executiva de Comunicação e Marketing da Fiergs, Christiane Matos, coordenou o projeto. A campanha está programada para ser lançada nas redes sociais da entidade em 16 de dezembro.

Entrando no espírito da campanha, vale lembrar que, no contexto das histórias de Natal, o Papai Noel, além de ser o responsável pela fabricação dos brinquedos, cuida de toda a logística, outro ramo muito importante dentro do contexto industrial.