Bolsa renova recorde, dólar cai e fecha perto de R$ 5,30

Bolsa atingiu recorde pelo segundo dia seguido. AlfRibeiro / stock.adobe.com

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O principal índice da bolsa de valores (B3), o Ibovespa, não rompeu novo patamar, mas bateu recorde nesta quarta-feira (3): subiu 0,41% e alcançou a 161,7 mil pontos. O dólar chegou operar abaixo de nível R$ 5,30 durante o dia, mas fechou em R$ 5,313, resultado de queda de 0,33%.

Dados de empregos nos EUA foram o maior foco do mercado financeiro. O setor privado americano fechou 32 mil postos de trabalho em novembro, contrariando a expectativa dos investidores, que estimavam abertura de 40 mil vagas.

Os números reforçaram a aposta de que o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) vai reduzir o juro básico no país na reunião marcada para próxima semana.

Em tese, o diferencial das taxas brasileira e americana tem potencial de favorecer o real por atrair mais investidores para cá. Um corte lá tende a desvalorizar o dólar frente às outras moedas.

*Colaborou João Pedro Cecchini