Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Bolsa desafiou projeções, subiu 33,9% e bateu 32 recordes em 2025

Ibovespa saiu de 120,1 mil em janeiro, alcançou máxima nominal de 164,4 mil pontos e desinflou no final do ano

João Pedro Cecchini*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS