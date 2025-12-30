Bolsa desafiou projeções, subiu 33,9% e bateu 32 recordes em 2025

Última sessão do ano ocorreu nesta terça-feira (30). Leandro Martins / Divulgação

O ano de 2025 ganhou espaço na sala de troféus da bolsa de valores brasileira (B3). Contrariando todas as projeções – seria um ano de choque de juro, portanto aplicar em renda fixa seria melhor negócio do que comprar ações –, o principal índice, o Ibovespa, subiu 33,9% e bateu recorde 32 vezes no ano que terminou nesta terça-feira (30) no mercado financeiro. Segundo levantamento de Einar Rivero, sócio-fundador da consultoria Elos Ayta, o indicador atingiu seu melhor desempenho desde 2016, quando avançou de 38,9%.

A bolsa saiu de 120,1 mil para 164,4 mil pontos, atual recorde nominal (veja detalhes abaixo), depois recuou sem perder o patamar de 160 mil pontos. Na última sessão de 2025, registrou alta de 0,4% e fechou em 161,1 mil pontos. Se os valores fossem atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a máxima real do Ibovespa seria de 192 mil pontos, alcançada em 2008.

O bom humor na bolsa brasileira se apoiou principalmente na entrada de investidores estrangeiros em busca do diferencial de juros – 15% no Brasil e 3,75% nos EUA neste final de ano. Além disso, as ações nacionais estavam baratas, o que significa que havia muito espaço para se valorizarem.

Quem acionou a alavanca para a bolsa brasileira avançar foi Donald Trump. O presidente dos EUA provocou tamanha incerteza que agentes financeiros chegaram a levantar dúvidas sobre os ativos americanos, como o dólar, que perdeu força neste ano. Houve, então, um movimento global do capital rumo a mercados emergentes, como o Brasil, em busca de melhores oportunidades.

*Sob supervisão da jornalista Marta Sfredo