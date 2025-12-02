BNDES aprova investimento de R$ 2 bilhões para ampliar tratamento de esgoto no RS

Anúncio foi feito na manhã desta terça-feira. Ronald Mendes / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, na manhã desta terça-feira (2), a aprovação de um financiamento de R$ 2,015 bilhões para ampliar o abastecimento de água e o tratamento de esgoto em 60 municípios gaúchos.

O aporte é para a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e vai permitir a melhoria no sistema para quase 3 milhões de habitantes, segundo o banco.

O investimento vai possibilitar o avanço na cobertura de água e esgoto até 2028, pegando obras para a expansão de redes e melhorias em estações de tratamento de esgoto.

Hoje, nesses 60 municípios, a média de Índice de Atendimento de Esgoto (IAE) é de 22%. A meta é saltar esse indicador para 52% até 2028. Caso isso se confirme, 900 mil pessoas serão adicionadas à rede, segundo o banco de fomento.

“Cada real aplicado nesse setor se traduz em qualidade de vida, geração de empregos e em desenvolvimento sustentável para as próximas gerações”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.

O aporte anunciado nesta terça-feira é feito com recursos do Ecoinvest, com volume alocado de R$ 220 milhões, em combinação com debêntures incentivadas que somam R$ 1,1 bilhão. Além disso, o projeto contou com outras debêntures incentivadas no valor de R$ 695 milhões, chegando aos R$ 2,015 bilhões.

Essas operações tiveram emissão coordenada pelo BNDES. O órgão estima a geração de 9,8 mil empregos diretos e indiretos durante a execução do projeto.

*Colaborou João Pedro Cecchini