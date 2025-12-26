Atingida por enchente e incêndio, fábrica de Porto Alegre faz refrigerante prebiótico e orgânico

Nova linha está disponível em grandes redes de supermercado. Dudu Carneiro / Divulgação

Após ter perdas com enchente e incêndio em intervalo de poucos meses, a gaúcha TAO quer inaugurar uma nova fase com lançamento de refrigerante prebiótico e orgânico, o qual diz ser o primeiro do Brasil. Ser prebiótico significa ter adição de fibras na composição que alimentam bactérias que ajudam na saúde intestinal, e a bebida é considerada orgânica porque usa frutas e insumos livres de agrotóxicos e outros produtos químicos.

Desenvolvida ao longo de 14 meses de pesquisa, a nova linha também é livre de conservantes artificiais. São três sabores: abacaxi, morango e melancia e pink lemonade (limonada rosa).

— Chegamos a testar versões com concentrados de suco convencionais, como a maioria do mercado faz, mas logo percebemos que não entregava a experiência fresca e vibrante que buscávamos — diz Raquel Abegg Leyva, cofundadora da TAO, que gerencia a empresa ao lado da irmã, Heidi.

Há dez anos no mercado e considerada uma das pioneiras na produção de kombucha, bebida alternativa ao refrigerante industrializado e tradicionalmente produzida à base de chá fermentado, preparada com açúcar e uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras, a TAO tinha fábrica perto do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, inundada pela cheia de maio 2024.

As operações só voltaram à normalidade cerca de dois meses após da chuva. Um mês depois, em agosto do ano passado, o prédio da empresa teve a estrutura danificada por um incêndio, e a marca teve de se mudar para outro local, no bairro Santa Maria Goretti.

Agora, a estratégia de expansão contempla crescimento nacional no mercado de bebidas mais saudáveis, com projeção de dobrar o faturamento com a nova opção de refrigerante prebiótico e orgânico. O produto chega aos clientes em grandes redes, como Angeloni, Bistek, Mercadinho São Luiz e Hortisabor, além de ter distribuição disponível pelo canal virtual da marca.

*Colaborou João Pedro Cecchini