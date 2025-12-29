As últimas apostas de 2025 para a economia de 2026

Chamado "consenso do mercado" prevê câmbio mais ou menos onde está hoje, em R$ 5,50. Félix Zucco / Agencia RBS

O ano que havia começado sob expectativa de inflação elevada termina com IPCA dentro do teto, mas ainda acima do centro da meta. Há um ano, o último relatório Focus do Banco Central, feito com base na consulta a uma centena de economistas, previa para 2025 inflação de 4,96%, alta de 2,01% no PIB, dólar em R$ 5,96 e juro básico em 14,75%. Os maiores desvios em relação à realidade ocorreram na inflação e no câmbio. Não por acaso, já que uma depende do outro.

Para o final de 2026, o chamado "consenso do mercado" projeta inflação ainda menor, mas ainda distante da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,05%, crescimento mais moderado no PIB, de 1,8%, câmbio mais ou menos onde está hoje, em R$ 5,50, e juro em 12,25%. Isso significa um ciclo de baixa de 2,75 pontos percentuais, que ninguém sabe exatamente quando começa, mas que vai ocorrer.

Depois de anos com divergência entre expectativa e realidade muito acentuada, em 2025 as diferenças foram atenuadas. É bom lembrar que, em dezembro do ano passado, o dólar rodava acima de R$ 6, depois da decepção com o pacote de gastos do governo Lula. O que provocou a relativa calmaria cambial foi o diferencial de juros – a taxa real está em dois dígitos, algo raro na história mesmo de um país com economia instável.

A alta remuneração em reais atraiu capital especulativo para o Brasil, especialmente na bolsa de valores, que registrou recordes sucessivos em um ano marcado pela preocupação fiscal. A entrada de dólares com essa finalidade ajudou, por sua vez, a domar o câmbio, que chegou a baixar de R$ 5,30 em novembro.

Entre a pressão das remessas de lucros e dividendos por parte de multinacionais que operam no Brasil e da especulação com a sucessão presidencial, a moeda americana retomou o patamar de R$ 5,50, com "piscadas" para o patamar superior. Nesta segunda, a moeda sobe 0,6%, para R$ 5,58.