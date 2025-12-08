Após "efeito Flávio Bolsonaro", dólar fecha em leve recuo e bolsa sobe

Moeda americana fechou em R$ 5,421. oleh11 / stock.adobe.com

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Após estresse no fim da semana passada, com o nome de Flávio Bolsonaro surgindo como pré-candidato da Direita na disputa pelo Planalto, o mercado fechou esta segunda-feira (8) com indício de acomodação.

O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,421, apresentando queda de 0,22% ante o pregão anterior. Já a bolsa, encerrou com alta de 0,52%, na casa dos 158 mil pontos, ainda em ressaca após o tombo de 4,31% na sexta-feira passada.

A oscilação do mercado ocorre após o filho mais velho de Jair Bolsonaro sinalizar a possibilidade de retirar a pré-candidatura à Presidência em 2026. No fim de semana, o senador do PL-RJ citou que existe um "preço" para seguir no pleito e sugeriu que a negociação da anistia estaria nessa pauta.

O mercado em ritmo de acomodação, sem sobressaltos, também tem como pano de fundo a espera pelas decisões do Banco Central (BC) do Brasil e do Federal Reserve (Fed), o BC americano.

As reuniões desses dois colegiados estão entre os principais fatos econômicos da semana e tendem a mexer com os mercados.