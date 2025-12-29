Rede de galeterias nascida na Serra chega enfim ao litoral gaúcho

Fundada há 31 anos na serra gaúcha, a rede de galeterias Di Paolo segue testando paladares em novos mercados. No último sábado (27), a Di Paolo abriu sua primeira galeteria no litoral norte gaúcho, com um restaurante em Torres. Pouco antes, no dia 10, a empresa havia aberto uma unidade em Foz do Iguaçu (PR).

O fundador do negócio, Paulo Geremia, tem ligação afetiva com a cidade do extremo norte do litoral gaúcho. Foi em Torres que o empreendedor teve seu primeiro emprego com carteira assinada.

O projeto de Torres foi idealizado em parceria com um empresário local, chegando a um investimento de R$ 6 milhões R$ 3 milhões na construção do prédio e outros R$ 3 milhões na ambientação interna.

O restaurante, que ficará próximo à nova orla do Mampituba, ocupa uma área de 900 metros quadrados, com dois andares e áreas externas. É o antigo endereço de uma "instituição" gastronômica de Torres, o restaurante Molhes. Tem 18 vagas de estacionamento e pode receber até 260 clientes. O negócio vai ativar 36 contratações. Na inauguração do fim de semana, a parte do primeiro piso entrou em operação.

No piso superior, funcionará o Dipa Bar, serviço que vai operar à la carte, além de oferecer drinques. Essa operação, mais caracterizada como bar, deve ser aberta ao público na primeira semana de janeiro.

Foz do Iguaçu

A unidade de Foz do Iguaçu ocupa 1,2 mil metros quadrados, com capacidade para 230 pessoas e uma adega com mais de 100 rótulos, espaço kids, área pet friendly e estacionamento para 70 veículos. O prédio também tem andar exclusivo para eventos que pode receber até 180 convidados. Recebeu investimento de R$ 4,5 milhões e gerou 40 empregos diretos.

Com essas duas novas unidades abertas no último mês do ano, a Di Paolo vai fechar o ano com 21 restaurantes em cinco Estados. Ainda no plano de expansão, a marca vai chegar a Brasília em 2026.

O Di Paolo começou sua história em 1994, em Garibaldi, na Serra. O sócio-fundador Paulo Geremia é o 12º filho de uma família de imigrantes italianos, vindos da província de Vicenza, na região do Vêneto, em 1890.