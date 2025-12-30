Alta no PIB do RS é mais recuperação do que efetivo crescimento

Indústria acumula alta de 2% no ano, mas agro puxa para baixo. José Patrício / AGE

Isso fica mais claro ao examinar outro dado apresentado nesta terça-feira (30) pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG): o crescimento da economia gaúcha de janeiro a setembro se resumiu a 0,5% em relação aos mesmos nove meses de 2024.

O sobe e desce do PIB gaúcho tem sempre o mesmo motivo: a estiagem que, ano sim, ano não, reduz a colheita da safra de verão. E é, outra vez, o resultado acumulado até setembro que reforça essa lição: sempre em comparação com o ano anterior, indústria e serviços cresceram 2% cada, enquanto a agropecuária despencou 10,8% no ano que voltou a faltar chuva no campo.

O ano que se seguiu à grande enchente de 2024 também foi desafiador: além da forte estiagem no verão, encarou um inverno patrocinado por Donald Trump. O tarifaço que estreou em agosto e segue em vigor, apesar de absurdo ao quadrado, afetou a economia gaúcha em proporção maior do que a média nacional, dados tanto o o perfil exportador do Estado quanto os produtos mais vendidos ao Exterior.

