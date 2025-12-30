Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sobe e desce
Análise

Alta no PIB do RS é mais recuperação do que efetivo crescimento

De janeiro a setembro, o aumento da atividade econômica no Estado se resumiu a 0,5%, com aumento de 2% na indústria e nos serviços, mas tombo de 10,8% na agropecuária

