Afinal, quais as chances de assinatura de acordo Mercosul-UE nesta semana

Produtores franceses bloquearam estrada perto de Paris para protestar contra acordo Mercosul-UE. GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Esta semana será decisiva para o futuro – ao menos o de curto prazo – do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE). Antes de eventual assinatura no sábado (20), duas votações na Europa são necessárias para um avanço efetivo. A primeira ocorreu nesta terça-feira (16): o Parlamento Europeu aprovou mecanismos de salvaguarda para importações agrícolas do bloco (veja detalhes abaixo).

Na prática, a medida endurece as regras do acordo ao determinar maior proteção comercial aos produtores europeus. A proposta é uma tentativa de atrair países contrários ao tratado a votar favoravelmente, mas não teve o efeito esperado até agora.

A votação para validar o tratado está marcada para quinta-feira (18), quando o Conselho Europeu vai dar ou não a autorização à Comissão Europeia, espécie de Poder Executivo do bloco, para assinar o acordo com o Mercosul.

Para ser aprovado no Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado e de governo dos 27 países da UE, o tratado precisa do aval de pelo menos 15 países que representem 65% da população do bloco.

A grande questão é como a Itália irá votar. Segundo a agência de notícias Reuters (leia aqui), o país do spaghetti está alinhado à França na disposição de adiar a votação. No último domingo (14), os franceses pediram à UE que retarde os prazos previstos, mas a posição dos italianos ainda não é oficial.

Somada ao apoio de outros países contrários ao tratado, como Polônia e Hungria, a articulação franco-italiana pode ser capaz de bloquear o acordo. Um adiamento, depois de duas décadas e meia de tentativas, pode representar o fim das negociações.

As salvaguardas aprovadas

União Europeia pode suspender temporariamente as preferências tarifárias.

Investigação sobre a necessidade de medidas de proteção pode ser aberta quando as importações de produtos agrícolas sensíveis (como aves ou carne bovina) aumentarem 5% em média ao longo de três anos. A proposta original era crescimento de 10% ao ano.

Redução da duração das investigações, de seis para três meses em geral, e de quatro para dois meses no caso de produtos sensíveis.

Adoção de medidas caso seja comprovado que as importações não cumprem requisitos equivalentes em matéria de padrão sanitário aplicável aos produtores da UE.

O acordo Mercosul-UE

Os primeiros contatos para a realização do acordo entre os blocos tiveram início em 1999. Houve anúncio com assinatura de termo em 2019, sem efeito prático. Em dezembro do ano passado, Mercosul e UE voltaram a apresentar novo desfecho positivo nas negociações, também sem qualquer consequência.

Os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 22 trilhões. A proposta prevê, entre outras medidas, a redução e eliminação de tarifas para exportações e importações, com propósito de aumentar as trocas comerciais entre países.

*Colaborou João Pedro Cecchini