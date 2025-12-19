Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Não foi, de novo
Afinal, por que produtores rurais europeus rejeitam acordo com Mercosul

Além da pressão dos produtores europeus, cortes na PAC e salvaguardas agrícolas adiam acordo negociado desde 1999 entre os blocos.

