Mais uma vez adiada, a assinatura do acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia (UE) corre risco de se tornar uma novela com 26 anos de duração e final aberto. Ao se unir a França, Polônia e Hungria na oposição ao tratado, a Itália usou a mesma justificativa: precisa defender os interesses de seus produtores rurais.

Isso, depois de o Parlamento Europeu ter aprovado novos mecanismos de proteção para produtos agrícolas do bloco (veja detalhes abaixo). Mas afinal, do que os produtores rurais europeus têm tanto medo? Não é só da concorrência, embora esse seja um tema importante. Na Europa, os alimentos produzidos no Brasil são comparados a peças de sites asiáticos: parecem ser genuínas, mas são "tipo" o verdadeiro.

Ao risco da competição, soma-se outra ameaça: novas reduções nos subsídios pagos aos europeus para plantar e criar animais. A Política Agrícola Comum (PAC) é um conjunto de regras formalmente mais antigo do que a própria União Europeia – com esse nome, só existe a partir de 1993, embora o processo tenha começado com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 1951.

A PAC existe desde 1962, para garantir o abastecimento de alimentos a preços acessíveis e dar rendimento justo. Foi uma decisão tomada depois da Segunda Guerra Mundial, quando a produção havia escasseado a ponto de agravar a fome dos afetados pelo conflito. Toda uma geração só conhece essa forma de atuar, nunca "operou a descoberto", como muitos agricultores no Brasil.

O modelo funciona com pagamentos diretos ao produtor. Essa situação gerou a ironia que de uma vaca europeia tem "renda" superior a muitos humanos: cerca de US$ 3 ao dia ou US$ 1 mil ao ano. Esse formato enfrenta, além do risco da concorrência, uma proposta de corte orçamentário ao redor de 20% para o período de 2028 a 2034.

A redução dos recursos para a PAC é impositiva diante da necessidade de reforçar os orçamentos de defesa dos países europeus. Isso é resultado da renúncia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de frear os avanços expansionistas do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Salvaguardas já aprovadas

União Europeia pode suspender temporariamente as preferências tarifárias.

Investigação sobre a necessidade de medidas de proteção pode ser aberta quando as importações de produtos agrícolas sensíveis (como aves ou carne bovina) aumentarem 5% em média ao longo de três anos. A proposta original era crescimento de 10% ao ano.

Redução da duração das investigações, de seis para três meses em geral, e de quatro para dois meses no caso de produtos sensíveis.

Adoção de medidas caso seja comprovado que as importações não cumprem requisitos equivalentes em matéria de padrão sanitário aplicável aos produtores da UE.

O acordo Mercosul-UE

Os primeiros contatos para a realização do acordo entre os blocos tiveram início em 1999. Houve anúncio com assinatura de termo em 2019, sem efeito prático. Em dezembro do ano passado, Mercosul e UE voltaram a apresentar novo desfecho positivo nas negociações, também sem qualquer consequência.

Os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 22 trilhões. A proposta prevê, entre outras medidas, a redução e eliminação de tarifas para exportações e importações, com propósito de aumentar as trocas comerciais entre países.

