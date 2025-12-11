Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tecnologia local
Notícia

Aeromóvel gaúcho inicia operação no maior aeroporto do Brasil

Projeto também tem parcerias com fornecedoras com forte presença no Rio Grande do Sul

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS