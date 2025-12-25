Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Avanço
Notícia

Acordo para compra da Braskem entra em nova etapa e Petrobras reforça cautela

Processo para troca de comando foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS