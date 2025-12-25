Acordo para compra da Braskem entra em nova etapa e Petrobras reforça cautela

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Se as expectativas do mercado se confirmarem, a maior parte do polo de Triunfo terá novo dono. Mathias Cramer/temporealfoto.com / temporealfoto.com

Um novo passo na venda da Braskem foi dado nesta semana. O fundo de investimento que vai assumir o controle da gigante petroquímica submeteu, na terça-feira (23), o acordo para adquirir a parte da Novonor (ex-Odebrecht), a atual dona da Braskem, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Agora, cabe ao colegiado apreciar os termos do processo envolvendo a troca de comando da companhia, verificando se está tudo regular dentro dos quesitos de mercado e concorrência.

Como a coluna já destacou, o acordo entre a Novonor e a gestora IG4 Capital para venda do controle da Braskem, desta vez, é considerado definitivo. Só faltam pontos burocráticos, como esse envolvendo o Cade. Se as expectativas do mercado se confirmarem, a maior parte do polo de Triunfo terá novo dono ainda no primeiro trimestre de 2026.

Ao anunciar a entrada do processo no Cade, a Petrobras destacou seu papel formal dentro das negociações por meio da figura de interveniente anuente, reforçando cautela. A companhia salientou que os termos de um potencial novo acordo de acionistas ainda permanecem sujeitos à aprovação das instâncias deliberativas da Petrobras. Nesse ponto, a petrolífera reforça que segue olhando com lupa o trâmite para decidir seu papel no futuro da Braskem:

“Cabe ressaltar que a vinculação da Petrobras ao possível novo Acordo de Acionistas da Braskem depende da conclusão dos termos finais da potencial operação, da análise de seus direitos de preferência e tag along conforme o acordo vigente, além das aprovações internas necessárias.

A compra

Dentro do processo de compra, a IG4 anunciou ter adquirido cerca de R$ 20 bilhões em créditos de bancos representados por ações da Braskem via um fundo de investimento em direitos creditórios. Caso a operação se confirme, IG4 Capital deve assumir o controle de 50,1% das ações ordinárias da Braskem até março.