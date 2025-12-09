Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mais um passo
Acordo Mercosul-UE avança na esperança de que seja assinado no próximo dia 20

Mecanismos para proteger produtores europeus foram aprovados, o que pode atrair países contrários ao tratado a votar favoravelmente

Anderson Aires

