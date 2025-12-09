Acordo Mercosul-UE avança na esperança de que seja assinado no próximo dia 20

Em dezembro do ano passado, houve o segundo anúncio de acerto. EITAN ABRAMOVICH / AFP

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) teve mais um avanço rumo à esperança de assinatura no próximo dia 20. Membros do Comitê de Comércio Internacional do parlamento europeu aprovaram na segunda-feira (8) mecanismos de salvaguarda para importações agrícolas do bloco vinculadas ao tratado com países do Mercosul.

Na prática, o trâmite significa mais proteção comercial aos produtores europeus. Uma das propostas define, por exemplo, que a UE pode suspender temporariamente as preferências tarifárias caso as compras de bens agrícolas sensíveis (como aves ou carne bovina) aumentem a ponto de prejudicar a indústria local.

Parlamentares europeus avaliaram que a medida abre caminho para que o acordo comercial com os países do Mercosul seja assinado. A leitura é de que as salvaguardas podem atrair países contrários ao tratado, como a França, a votar favoravelmente.

O próximo passo é a votação da proposta no plenário do parlamento europeu, o que está previsto para ocorrer na próxima semana. A expectativa é de que o acordo Mercosul-UE seja assinado no próximo dia 20. Para começar a valer, o tratado ainda precisará ser ratificado pelos países dos dois blocos.

As medidas aprovadas

União Europeia pode suspender temporariamente as preferências tarifárias.

Investigação sobre a necessidade de medidas de proteção pode ser aberta quando as importações de produtos agrícolas sensíveis (como aves ou carne bovina) aumentarem 5% em média ao longo de três anos. A proposta original era crescimento de 10% ao ano.

Redução da duração das investigações, de seis para três meses em geral, e de quatro para dois meses no caso de produtos sensíveis.

*Colaborou João Pedro Cecchini