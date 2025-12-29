Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Passado incerto
Análise

Acareação inusitada no caso Master acentua desconfiança com STF

Audiência de acareação foi mantida por Dias Toffoli e ocorre antes dos depoimentos na investigação sobre o banco Master.

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS