Acareação inusitada no caso Master acentua desconfiança com STF

Dono do Master vai à acareação com BC e BRB. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

A tentativa anterior de rever a liquidação extrajudicial do banco Master, por parte do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jonathan de Jesus, ainda depende de uma resposta do Banco Central (BC) ao pedido de esclarecimentos. Mas outra, do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, avançou em paralelo e provocará na terça-feira (30) uma circunstância duplamente inusitada. Vai colocar frente à frente o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, e o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa.

A ideia original era uma acareação antes dos depoimentos preliminares dos envolvidos. Esse tipo de confronto de declarações costuma ocorrer quando as partes de um processo se contradizem. Para tentar expor qual tem argumentos e dados mais firmes, são colocadas frente a frente para tentar esclarecer quem tem mais consistência nas alegações.

Só que acarear antes de depor é tão raro que até a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu, na noite de Natal, que a audiência fosse cancelada, argumentando que seria "prematura" nessa fase da investigação. Dez a cada 10 operadores da Justiça concordariam. Não Toffoli, que já havia agido "de ofício", ou seja, por iniciativa própria, sem chancelar pedidos da própria PGR ou da Polícia Federal (PF), como costumam agir os ministros do STF. Rejeitou o pedido e seguiu em frente, avisando que ouviria cada um em separado antes da acareação, em tentativa de desfazer a heterodoxia jurídica.

Toffoli não questiona uma decisão usual do BC. Interfere em uma liquidação extrajudicial, recurso usado com parcimônia exatamente por ser extremo. Afeta a função reguladora da instituição, portanto fere a autonomia do BC conquistada em 2021.

Isso provocou uma mobilização tão inusitada quanto sua atuação: entre o Natal e o Ano-Novo, quando o sistema financeiro costuma atuar no automático, surgiu uma nota conjunta de quatro entidades do setor que não têm hábito de agir coletivamente.

Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Associação Nacional das Instituições de Crédito (Acrefi), Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a associação de fintechs Zetta pediram a preservação da autoridade técnica do BC para evitar "cenário gravoso de instabilidade".

No comunicado, as entidades afirmam que "a presença de um regulador técnico e, sobretudo, independente do ponto de vista institucional e operacional, é um dos pilares mais importantes na construção de um sistema financeiro sólido e resiliente". Não há menção explícita à interferência de Toffoli, mas a mensagem é autoexplicativa.

Para não deixar dúvida, o texto ainda menciona que "sem essa credibilidade, não há como uma instituição financeira perpetuar seu funcionamento. Essa atuação inclui a intervenção e, em casos extremos, a necessidade de liquidação na IF (instituição financeira) problemática e sem condições de seguir em suas atividades". Se o colega Alexandre de Moraes está na berlinda também por suspeita de ligações extracurriculares com o Master, não há informações até agora que tenha atuado para além das supostas reuniões com o BC.

Toffoli, que viajou a Lima para ver a final da Libertadores entre o Palmeiras (seu time) e o Flamengo no mesmo jatinho de Augusto Arruda Botelho, advogado do diretor de compliance (observância de leis e regras) do Master, Luiz Antonio Bull, também investigado pela PF (Polícia Federal), faz questão de deixar digitais no processo. Com o STF na mira de parte da população, contribui para aumentar a desconfiança na instituição.