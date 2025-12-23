A dupla de gaúchos que espalha as luzes de Natal pelo Brasil; veja imagens

Uma dupla do Rio Grande do Sul leva o espírito natalino para nove cidades em cinco Estados brasileiros neste ano. Com sede na serra gaúcha, a Darte Entretenimento assina eventos de Natal em Porto Alegre, Gramado, Canela e Bento Gonçalves (RS), Balneário Camboriú (SC), Goiânia e Itaberaí (GO), Nova Friburgo (RJ), e Belo Horizonte (MG).

A empresa tem como sócios e diretores artísticos a coreógrafa Lisiane Urbani e o cantor Rodrigo Cadorin. Ambos assinam a criação e a direção artística de todos os espetáculos da Darte. A empresa já teve participação no Natal Luz, de Gramado, e, desde 2019, está no Natal do Bem, em Goiânia, considerado uma das maiores festas natalinas gratuitas do Brasil. A dupla tem outros eventos no currículo, como Festival de Cinema de Gramado, Gramado Cinevídeo, Festa da Colônia de Gramado, entre outros.

Há 18 anos no mercado, a empresa acumula cerca de 5 mil projetos próprios, com cerca de 25 mil apresentações para públicos que estimam em 30 milhões de pessoas.

No Rio Grande do Sul, a empresa mantém parcerias no Natal sobre Trilhos (Bento Gonçalves), na parada de Natal no Shopping Iguatemi (Porto Alegre), e no Bustour – Ilumination Show (Gramado). Também assina todos os espetáculos de sua casa de eventos em Gramado, a Gatzz.

Entre as estreias da temporada, está o Viva Natal BC, em Balneário Camboriú. São cerca de sete quilômetros de percurso, com cinco carros alegóricos e 50 artistas no elenco.

Além do trabalho em dupla, os sócios têm atividades individuais. Lisiane fundou a Academia de Arte e Cultura, projeto social de Canela, e a Escola das Artes Pedro Henrique Benetti do Natal Luz de Gramado, que forma crianças da rede pública para o mercado artístico profissional da região. Com sua voz de tenor, Rodrigo atuou em produções de ópera e musicais na América Latina e Europa.

*Colaborou João Pedro Cecchini