Uma esperança na nova crise de chips na produção de veículos no Brasil

Cada carro produzido embarca entre mil e 3 mil semicondutores. TopMicrobialStock / stock.adobe.com

Na semana passada, a indústria automotiva nacional lançou um alerta: outra vez, havia risco de escassez de chips para entregar carros, como ocorreu durante a pandemia. O motivo é geopolítico, ou melhor, geoeconômico: em outubro, o governo holandês assumiu o controle da Nexperia, gigante produtora de semicondutores com sede no país e subsidiária de um grupo chinês. Em represália, a China restringiu exportações de semicondutores produzidos por essa empresa em seu território.

Nesta segunda-feira (3), o governo brasileiro informou ter aberto canal de negociação com o chinês a pedido da associação das montadoras no Brasil, a Anfavea. O caminho seria permitir que empresas brasileiras obtenham licenças especiais para importar chips caso enfrentem dificuldades devido a embargos internacionais.

O episódio reforça a dependência da indústria nacional desse insumo que se tornou essencial. A indústria estima que cada veículo produzido embarque entre mil e 3 mil semicondutores, dependendo da sofisticação da tecnologia.

O acordo passou pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Prevê autorizações "caso a caso" para que as montadoras brasileiras importem chips sem interrupções. Antes disso, havia risco de paralisação na produção de veículos em um período do ano que costuma ser marcado por alta procura.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo