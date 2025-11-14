Trump cede à pressão que estava no horizonte desde antes do tarifaço

Presidente dos EUA quer ver efeito positivo para consumidores. Jim WATSON / AFP

Sim, a conta do tarifaço bateu à porta da Casa Branca. No final da tarde desta sexta-feira (14), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva reduzindo a tarifa de várias dezenas de alimentos, como carne e café, para todos os países, incluído o Brasil.

Como a medida foi adotada de forma bastante complexa, incluindo a mudança da nomenclatura dos produtos (veja o comunicado publicado pela Casa Branca clicando aqui), levou tempo para ser processada. Mas quase duas horas depois, o Ministério da Agricultura do Brasil confirmou: foi retirada a chamada "tarifa recíproca" de 10%, mas no caso do Brasil, que enfrenta ainda uma "punitiva" de 40%, que continua valendo mesmo para os produtos contemplados na medida.

Como Trump tem pressa de ver efeitos, a medida tem até efeito retroativo – vale a partir de 13 de novembro. O texto explicativo que acompanha a ordem executiva afirma que "certos produtos agrícolas deixarão de estar sujeitos às tarifas recíprocas". A lista de exemplos que se segue é a seguinte:

café e chá;

frutas tropicais e sucos de frutas;

cacau e especiarias;

bananas, laranjas e tomates;

carne bovina; e

fertilizantes adicionais (alguns nunca foram sujeitos às tarifas recíprocas).

A medida é considerada uma resposta à pressão dos eleitores para reduzir os preços de produtos que haviam subido muito em decorrência do tarifaço. Por exemplo, em setembro passado o café estava com preço 20% superior ao do registrado no mesmo mês de 2024. São itens que não podem ser produzidos nos EUA em quantidade suficiente para atender à demanda interna. Esse risco havia sido antecipado por 11 a cada 10 economistas ainda antes do anúncio do tarifaço oficial.

Na véspera, depois de reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira relatou que espera uma resposta rápida sobre o "mapa do caminho" que definirá as negociações do tarifaço e outras pendências comerciais.

Um desvio no "chickens out"?

A ordem executiva é tão hermética que parece querer evitar nova classificação de "taco" (Trump always chickens out, ou Trump sempre amarela, em tradução bastante livre). O parágrafo mais claro é o seguinte:

"Após considerar as informações e recomendações que me foram fornecidas por essas autoridades, o andamento das negociações com diversos parceiros comerciais, a demanda interna atual por certos produtos e a capacidade interna atual de produção de certos produtos, entre outros fatores, determinei que é necessário e apropriado modificar ainda mais o escopo dos produtos sujeitos à tarifa recíproca imposta pelo Decreto Executivo 14257, conforme alterado. Especificamente, determinei que certos produtos agrícolas não estarão sujeitos à tarifa recíproca imposta pelo Decreto Executivo 14257, conforme alterado."