Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito inflacionário
Análise

Trump cede à pressão que estava no horizonte desde antes do tarifaço

Presidente dos EUA retira cobrança "recíproca", mas no caso do Brasil segue em vigor alíquota adicional de 40% para café e carnes

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS