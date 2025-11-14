Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

E a "química"?
Análise

Trump acena com baixa de tarifa para café, mas não para o Brasil

Ao menos por enquanto, seriam contemplados apenas países da América Latina com os quais foram negociados acordos comerciais mais amplos, com ampla abertura para produtos americanos

