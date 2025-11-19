Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Taxação menor
Notícia

Treze produtos exportados do RS para os EUA têm redução de tarifa; saiba quais

Medida de Donald Trump se aplica a 65 bens no contexto nacional

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS