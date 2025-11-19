Treze produtos exportados do RS para os EUA têm redução de tarifa; saiba quais

Bruno Todeschini / Agencia RBS

A decisão de Donald Trump de suspender a "tarifa recíproca" de 10% só se aplica a 13 produtos exportados do RS para os EUA. Considerando os envios do Brasil todo ao mercado americano, a medida afeta 65 bens. O levantamento é do núcleo de excelência Competitividade, Economia Regional e Internacional da Unisinos, com base em análise preliminar da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em 2024, as exportações gaúchas desses 13 produtos que tiveram redução tarifária somaram US$ 43,7 milhões, 2,4% do total enviado pelo Estado para os EUA no ano passado.

Um desses 13 itens, o suco de laranja, ficou livre de qualquer taxa de importação, porque já estava isento do tarifaço aplicado sobre o Brasil. Os outros 12, que incluem desde carne até mate (veja lista abaixo), passaram a ter alíquota total reduzida, mas ainda vão enfrentar taxação de 40% para entrar no mercado americano.

— Temos de olhar os números com cautela. A redução tarifária é muito pequena e não vale só para o Brasil, mas também para outros países. Em termos de competividade, melhora, mas não muda significativamente — diz a pesquisadora do núcleo de excelência e coordenadora do curso de graduação em Ciências Econômicas da Unisinos, Camila Orth.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), nos três primeiros meses de tarifaço (agosto, setembro e outubro), as exportações do RS para os EUA caíram 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda representa perda em valores de US$ 155,6 milhões.

*Colaborou João Pedro Cecchini