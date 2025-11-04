Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reforma gradual
Análise

Transformação de fintechs e bancos tem maior segurança e menor cautela

Poucos períodos anteriores acumularam tantas e tão variadas mudanças de regras, algumas das quais eram definidoras das características desse setor

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS