Tempo corre contra setores ainda sob tarifaço e competitividade é ameaçada 

Setor da madeira é um dos ramos ainda afetados pela sobretaxa Reflorestadores Unidos / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Muito comemorada nos últimos dias — e com razão —, a retirada da sobretaxa de 40% sobre cerca de 250 produtos brasileiros destrava indústrias importantes do país, mas mantém o alerta sobre o futuro de outros ramos. A ordem, assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira, pega principalmente produtos ligados à agropecuária, mas ainda deixa de fora itens manufaturados como madeira, móveis, tabaco e calçados.

Quem está de fora do alívio vê a competitividade cada vez mais ameaçada, conforme o tempo passa. Com isso, o auxílio dos governos e a busca por novos parceiros se tornam ainda mais importantes.

Sabemos que recuperar mercados externos e o fluxo de remessas para fora do país não é uma tarefa automática. Depende de negociação, demanda do parceiro comercial e uma série de questões logísticas e burocráticas. Se para quem foi beneficiado esse caminho só começa a ser percorrido depois de três meses, imagina para os segmentos que ainda não foram contemplados.

O economista André Perfeito afirma que, para os ramos que seguem com o tarifaço, a busca por outros destinos e de ajuda governamental são estratégias importantes por evitar colapso em um futuro próximo:

— O esforço tem que ser contínuo juntamente com os empresários para descobrir para onde mandar isso. É uma guerra de trincheira, então o governo do Estado e o governo federal vão ter que auxiliar muito para manter esses empregos, porque são setores que tem um valor industrial agregado alto.

Claro, diferentemente de produtos como carnes e outros itens do agronegócio, parte desses ramos ainda não contemplados não tem vazão facilitada para novos compradores. Mas repensar a divisão e a inserção no mapa se torna um ativo ainda mais importante.

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, destaca que as negociações com governo federal e outros atores segue em busca de saída para cadeias que ainda não foram contemplados, mas destaca:

— O ideal é que saísse um acordo ainda neste ano para que possamos começar o próximo ano com retomada dos fluxos.