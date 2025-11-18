Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Muy amigos
Análise

Tem nova pedra no caminho do acordo Mercosul-União Europeia

Acordo entre Argentina e EUA prevê "acesso preferencial" de produtos americanos ao mercado argentino, o que ameaça sistema fundamental do bloco sul-americano

