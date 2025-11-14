Startup de Porto Alegre faz parceria para tornar gestão ESG mais fácil

Acordo une empresas ESG Now, de Porto Alegre, e Cigam. MediaStockAI / adobe.stock

Um dos desafios do mercado de sustentabilidade é conectar informações tipicamente corporativas aos indicadores ESG. A startup gaúcha ESG Now fez parceria com a Cigam para passar a oferecer fluxo único de dados financeiros, operacionais e socioambientais

Enquanto a Cigam é reconhecida por sua plataforma que junta finanças, produção, pessoas e processos, a ESG Now é especialista em centralizar e automatizar informações socioambientais e de governança. As duas empresas vão se unir em acordo para tornar a gestão ESG mais acessível, confiável e parte da rotina de negócios.

Conectadas, ESG Now e Cigam terão ecossistema digital que permite monitoramento contínuo, automação de processos e geração de relatórios ESG auditáveis. Em um só ambiente, informações vão poder ser tratadas, cruzadas e transformadas em indicadores de desempenho e relatórios.

*Colaborou João Pedro Cecchini