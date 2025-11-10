Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Apreensão na Casa Branca
Análise

Sinal amarelo sobre tarifaço faz Trump prometer US$ 2 mil para cada americano 

Em sessões fechadas, mas com áudios distribuídos, a Suprema Corte questionou a base legal da aplicação de alíquotas, o que pode beneficiar o Brasil

