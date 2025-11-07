Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ambiente no radar
Notícia

Siglas essenciais para entender a COP30 e o temor de gaúchos com tempestade  

Conjuntos de letras fazem parte da tentativa de evitar impacto ainda maior da mudança no clima, um dos quais norteia as conferências da ONU: NDC

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS