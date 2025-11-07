Siglas essenciais para entender a COP30 e o temor de gaúchos com tempestade  

Siglas permeiam da identidade até as principais discussões em Belém. Raimundo Pacco/COP30 / Divulgação

A COP30 ainda nem começou de fato – só na segunda-feira (10) – e os brasileiros já foram apresentados a uma das muitas siglas essenciais para entender os objetivos da conferência do clima. A primeira a surgir foi TFFF (versão em inglês para Fundo Florestas Tropicais para Sempre), lançado quinta-feira (6) em Belém. O principal conjunto de letras de todos esses encontros é NDC (também as primeiras letras em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada).

As NDCs representam sucesso ou fracasso de uma COP por representar os compromissos de cada país para reduzir a emissões de gases causadores da mudança no clima que torna mais severos eventos climáticos como o que preocupa quase todos os gaúchos nesta sexta-feira (7). Há não muito tempo, ciclones extratropicais passavam pelo Estado com vento e chuva, mas sem deixar rastros de destruição tão dramáticos. Seu efeito foi agravado pelo aquecimento do planeta provocado pela ação humana.

Para exemplificar o que é uma NDC, a que o Brasil assumiu na COP29 é reduzir as emissões líquidas de 59% a 67% até 2035, em comparação aos níveis de 2005. É bom lembrar que esses compromissos miravam na meta de evitar o aumento de temperatura do planeta em mais de 1,5ºC, mas esse objetivo já foi frustrado nos últimos dois anos. Esse é o principal motivo para o sentimento de urgência da COP no Brasil.

Mesmo que não seja possível alcançar a meta do Acordo de Paris, ainda é essencial frear o aumento de temperatura. Quanto maior o aquecimento, mais graves são os efeitos de tempestades. Como já se fechou uma janela de oportunidade, não podemos perder outras: além da prevenção, agora é preciso focar em mitigação, ou seja, em tentar suavizar o impacto de ondas de calor, secas, inundações, tempestades e incêndios florestais.

As siglas essenciais da COP

UNFCCC: sigla em inglês para Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, órgão que organiza as COPs.

COP: na origem, era "conferência das partes", no caso dos países que integram a Convenção-Quadro e se reúnem a cada ano discutir políticas para frear a mudança do clima. Hoje, é chamada de Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.

GEE: gases de efeito estufa, os fazem com que a atmosfera fique aquecida, como dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) e óxido nitroso (N₂O).

GWP: sigla em inglês para Potencial de Aquecimento Global, índice que mede o efeito de um gás em comparação ao do dióxido de carbono.

PPM: partes por milhão é a unidade de medida para a concentração de CO₂ na atmosfera.

Redd: iniciais em inglês para redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. É um dos mecanismos para financiar a mitigação da mudança do clima e base do Fundo Amazônia, por meio do qual o Brasil recebe recursos de outros países para lutar contra o desmatamento ilegal.

Lulucf: nenhuma relação com um quase homônimo, é a sigla em inglês para Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas, que mede emissões e remoções de GEE de atividades como agricultura, pecuária e silvicultura, reflorestamento e desmatamento.

I-Rec: certificado internacional de energia renovável. Cada unidade representa 1 megawatt-hora (MWh) de eletricidade gerado a partir de fontes renováveis como solar, eólica ou biomassa.

CBio: criado pela Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), cada unidade equivale à redução de uma tonelada de CO₂ obtida na produção e comercialização de biocombustíveis.

LCIPP: também iniciais na versão em inglês de Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas, para trocar conhecimentos e melhores práticas sobre mudança do climática, essencial em uma COP realizada na Amazônia.