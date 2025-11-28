"Ser palestrante é profissão", diz CEO do Rock in Rio, que será jurado de reality show em Porto Alegre

Luis Justo é CEO da Rock World. Rock World / Divulgação

Ocorre neste sábado (29), em Porto Alegre, a final do The Best Speaker Brasil, que se define como "único reality show de palestrantes do mundo". O CEO da Rock World, empresa responsável pelos festivais de música Rock in Rio, Lollapalooza e The Town, Luis Justo, será jurado do evento. Em entrevista à coluna, fala sobre o mercado de palestras, do qual também participa, e o tripé econômico que tem potencial de atrair megashows.

Por que a final do The Best Speaker Brasil vai ocorrer em Porto Alegre?

É a segunda edição. Tive a honra de ser convidado nas duas para fazer parte do júri. A empresa produtora e organizadora é de Porto Alegre.

Você também é palestrante. Como esse mercado tem se movimentado?

Cresce cada vez mais, por permitir outras formas de educação que não só a tradicional. A palestra é uma forma mais direta, objetiva e inspiracional de transmitir informações específicas de alguns mercados. Quando palestrantes têm experiência profissional para trazer conteúdo a partir das suas vivências, cria conexão direta com o público. Ser palestrante hoje é profissão e uma forma de alcançar o Brasil inteiro, com opções digitais ou presenciais. Também é uma possibilidade de retornar para a sociedade os conhecimentos que aprendemos em nossas jornadas profissionais.

Que conhecimento passaria a quem está iniciando como palestrante?

Uma boa palestra tem de ter uma mensagem central muito poderosa. Mas também precisa de atenção à forma. Tem de estar bem estruturada para atingir o público. Acredito muito no poder das histórias. Em uma hora de palestra, não dá tempo para entrar profundamente em nenhum assunto técnico. O objetivo maior é inspirar as pessoas em torno de uma mensagem central.

Como está a demanda de eventos e festivais de música no Brasil?

Já era esperado que, depois da pandemia, o setor cresceria bastante, não só pela demanda reprimida, mas também pela valorização da experiência ao vivo. Com todos os desafios de digitalização e inteligência artificial, há dicotomia de experiência digital forte, mas com valorização do ao vivo muito grande. Um festival nunca será só sobre contratar bandas e colocar no palco, mas sobre o conjunto de experiências que a gente oferece por meio da música e do entretenimento.

Porto Alegre tem ficado fora da rota de megashows musicais. Como o mercado gaúcho aparece para vocês?

A nossa empresa e os festivais que realizamos estão limitados a São Paulo e Rio de Janeiro por modelo estratégico, não é uma questão do mercado específico do RS. Na América Latina, o Brasil é um dos vetores de crescimento importantes da música ao vivo e das rotas de concertos e shows. O RS já tem o tradicional Planeta Atlântida, além de base roqueira em Porto Alegre.

Do ponto de vista econômico, quais pontos são essenciais para uma cidade ou região ter eventos e shows?

Tem um tripé importante. Primeiro, precisa de base ou infraestrutura para poder realizar festival ou concerto. Uma turnê também se viabiliza por outros dois pontos: público e patrocínio. Precisa de um mercado estratégico para poder trazer marcas que queiram investir.

Itaú e Rock in Rio renovaram a parceria. Quanto um festival como o Rock in Rio precisa levantar em recursos?

Numericamente, não posso abrir, porque um dos nossos acionistas tem capital aberto em bolsa de valores. Por mais que sejam investimentos altos, o nosso setor dá retorno às marcas.

*Colaborou João Pedro Cecchini