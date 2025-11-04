Saiba quem vai ganhar a versão gaúcha de prêmio nacional para empresários

Maria Anselmi será a premiada pelo Lide Mulher, enquanto Daniel Randon será eleito a Liderança Empresarial do Ano. Lide-RS / Divulgação

Entidade que reúne executivos e empresários, o Grupo de Líderes Empresariais Rio Grande do Sul (Lide-RS) realiza no próximo dia 12 a edição regional do Prêmio Líderes do Brasil 2025, uma das principais premiações multissetoriais do país.

O presidente e CEO da Randoncorp, Daniel Randon, será eleito Liderança Empresarial do Ano. Maria Anselmi, criadora de uma das marcas mais influentes do setor têxtil brasileiro, que leva seu sobrenome, será a premiada pelo Lide Mulher.

Os vencedores foram indicados por um colégio composto por cerca 5 mil personalidades do Rio Grande do Sul, além de comitês formados por representantes do Lide. A escolha final coube ao conselho estratégico e às lideranças das verticais temáticas do grupo. A cerimônia de entrega da premiação ocorrerá em Porto Alegre.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, será escolhido na categoria Destaque Institucional, e o presidente da Cotrijal e idealizador da Expodireto, Nei César Manica, receberá a Homenagem Especial do Ano.

Criada em 2011, a distinção nacional terá cerimônia em São Paulo, marcada para o dia 1º de dezembro. A versão regional no Rio Grande do Sul chega a sua segunda edição neste ano.

*Colaborou João Pedro Cecchini