Risco de danos aos "rios voadores" envolve perda de R$ 1 bi só a duas empresas

Às vésperas da COP30, realizada depois de a Terra ultrapassar sete de nove limites para manutenção de um ecossistema estável e sustentável, aumenta o sentimento de urgência para implementar acordos que começaram na década de 1990. Cercado tanto por ceticismo quanto por esperança, o encontro tenta assegurar um futuro para o planeta.

Juliano Assunção, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio e diretor-executivo do Climate Policy Initiative, está no grupo dos otimistas, menos por avanços institucionais no âmbito do Acordo de Paris, do qual os Estados Unidos de Donald Trump voltaram a desertar, e mais pela possibilidade de construção de mecanismos paralelos.

Defensor do financiamento da restauração de florestas por meio de crédito de carbono, considera essencial acelerar essas soluções porque vários ecossistemas já estão perto do ponto de não retorno, com consequências que os gaúchos afetados pelo dilúvio de 2024 conhecem bem.

— É uma janela aberta nos próximos 20, 30 anos. Depois, aguardo ansiosamente que o mundo desenvolva uma tecnologia de captura de carbono efetiva que nos tire dessa enrascada.

A confiança de Assunção é suficiente para relativizar até o "efeito Trump", com sua pregação a favor do petróleo (drill, baby, drill) e até do "belo" carvão.

— Acho pouco provável que investidores sérios coloquem muito dinheiro em fóssil, porque a urgência de lidar com a transição é óbvia. Quando o perigo é iminente, o mundo se organiza e adota ações. Havia arranjo não muito diferente na época da covid, e fomos capazes de implementar distanciamento social e desenvolver vacinas com rapidez. Temos de avançar em soluções para que, quando abrir a janela, estejam bem desenhadas. Vejo a COP mais como preparação do dever de casa do que um espaço realmente deliberativo.

Até a descoberta tecnológica que espera, Assunção considera essencial ter contabilidade de carbono unificada, "que todo mundo entenda, seja barata e implementável". Pondera que a demanda por captura de carbono tende a se concentrar em países de alta renda, mas o potencial de oferta de créditos está nos países em desenvolvimento, com renda mais baixas, os que têm florestas tropicais. Sem comércio internacional, considera "pouco provável que a agenda decole".

Um dos projetos nos quais está envolvido é a medição dos "rios voadores", que ajudam a irrigar a agricultura no Rio Grande do Sul.

— Restaurar a Amazônia pode gerar recursos importantes, proteger o setor elétrico, a agricultura, o abastecimento de água nas grandes cidades. Estimamos que só Belo Monte e Itaipu, as duas maiores hidrelétricas do país, perdem algo como R$ 1 bilhão de receita por ano com o desmatamento da Amazônia.

O economista afirma que o foco sobre os rios voadores é tentar engajar os setores produtivos para que passem a se importar com a floresta.

— O provável impacto da redução dos rios voadores vai se dar pela existência da segunda ou terceira safra. Se perdermos essa vantagem comparativa, o setor pode sofrer bastante. E tem questão ingrata, porque já se vê aumento de projetos de irrigação. Se todos precisarem, haverá pressão enorme sobre o lençol freático. Há consequências da interrupção do serviço ecossistêmico da Amazônia na regularização do ciclo de chuva, que é muito mais tangível para os brasileiros.