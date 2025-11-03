Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ambiente no radar
Notícia

Risco de danos aos "rios voadores" envolve perda de R$ 1 bi só a duas empresas

 Com vários ecossistemas já muito próximos do ponto de não retorno, economista vê necessidade de acelerar soluções para manter competitividade

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS